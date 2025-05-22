Дроны атаковали Тульскую область

Взрывы звучат в небе над Новомосковском Тульской области

Звуки взрывов слышны в небе над городом Новомосковском в Тульской области. По предварительной информации, средства ПВО отражают атаку украинских беспилотников, пишет Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали каналу, что взрывы прозвучали около 00:00 мск в разных частях города.

Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев пишет о взрывах в Пролетарском районе Тулы, который находится в северо-восточной части города.

По информации Минобороны России, средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:50 мск сбили и перехватили 77 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего дронов — 42 — было уничтожено в Курской области.

С 18:00 до 20:00 дежурные средства ПВО уничтожили 37 украинских дронов самолетного типа.

Ранее власти Тульской области объяснили отключение мобильного интернета в регионе.