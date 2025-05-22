В Павлограде произошел взрыв

Взрыв произошел в Павлограде Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».
Подробности произошедшего не приводятся.
По информации официального ресурса по оповещению населения, сирены также звучат в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
До этого сообщалось, что взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне.
Накануне взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги.
Незадолго до этого сообщалось о взрывах в городе Сумы на северо-востоке Украины. В Сумской области также объявлена воздушная тревога.
18 мая на Западе заявили о самой масштабной атаке беспилотников на Украину с начала специальной военной операции. Вооруженные силы России ночью выпустили 273 дрона по Киеву и Киевской области.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Ранее в Госдуме заявили, что цели для «Орешника» уже определены.