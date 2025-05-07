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В Госдуме заявили, что цели для «Орешника» уже определены

Депутат Колесник: цели для «Орешника» в Киеве уже выбраны
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Global Look Press

В военном ремесле цели для атак определяются заранее, и только верховный главнокомандующий решает, какие из них выбрать. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя информацию о том, что президент Владимир Путин поручил военным выбрать цели для удара «Орешником» в Киеве.

«Ну, я думаю, у нас оружие есть и помощнее «Орешника», и поэффективнее. Но раз он уже применялся и все видят результаты, то давайте будем считать, что это «Орешник». Такое вполне может быть», — сказал Колесник.

7 мая Telegram-канал Mash со ссылкой на источники заявил, что Путин поручил Минобороны РФ выбрать цели в Киеве для ударов «Орешником». Mash утверждает, что ВСУ готовят провокации в Москве, ответ на которые, пишет канал, будет серьезным и, вероятно, напрямую затронет Киев.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг идею российского лидера Владимира Путина о временном перемирии в честь 9 Мая. Он также заявил, Киев не может гарантировать безопасность для мировых лидеров, которые приедут в Москву на празднование Дня Победы. После этого активность украинских атак на территорию России возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств.

Ранее в Госдуме допустили «асимметричный ответ» на атаки БПЛА Украины.

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