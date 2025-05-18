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На Западе заявили о самой масштабной атаке БПЛА на Украину с начала СВО

Reuters: РФ начала крупнейшую атаку БПЛА на Украину перед звонком Трампа Путину
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Oleksandr Klymenko/Reuters

В преддверии телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским РФ начала «самую масштабную атаку с использованием беспилотников» с начала конфликта, сообщает Reuters.

По состоянию на 8:00 18 мая, украинские ВВС заявили, что противник запустил 273 БПЛА по городам республики, что превышает прошлый рекорд, установленный в третью годовщину СВО.

Украинская разведка также утверждает, что Россия собиралась запустить межконтинентальную баллистическую ракету, чтобы «запугать Запад».

До этого о таком же количестве БПЛА писал Telegram-канал WarGonzo. По его данным, в ночь на 18 мая российские военные совершили самый массовый налет БПЛА за всю историю конфликта. В налете участвовали 273 «Герани», среди них были и «дроны-обманки». Атаке подверглись Киев и Киевская область.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее СМИ написали, что Путин выбирает цели для «Орешника» в Киеве.

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