В Сумах произошли взрывы

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Сейчас на территории Сумской области объявлена воздушная тревога.

19 мая сообщалось, что из 202 населенных пунктов Сумской области эвакуировали 65% населения. По словам начальника областной военной администрации Олега Григорова, из региона вывезли порядка 56 тысяч человек, включая 804 ребенка. Чиновник уточнил, что речь идет о людях, подлежащих обязательной эвакуации.

До этого военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что Вооруженные силы России продолжают формировать полосу безопасности в приграничье Сумской области Украины. Ситуация в данном регионе «развивается динамично», подчеркнул он и добавил, что российские войска там «не сидят на месте».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы РФ.