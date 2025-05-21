В Киеве произошли взрывы

Взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом заявил ТСН в своем Telegram-канале.

О взрывах в небе над столицей Украины и работе систем противовоздушной обороны издание сообщило в 3:48 по московскому времени.

Кроме того, взрывы произошли в городе Каневе Черкасской области. Какие-либо подробности не раскрываются.

Незадолго до этого сообщалось о взрывах в городе Сумы на северо-востоке Украины. В Сумской области также объявлена воздушная тревога.

18 мая на Западе заявили о самой масштабной атаке беспилотников на Украину с начала специальной военной операции. Вооруженные силы России ночью выпустили 273 дрона по Киеву и Киевской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме заявили, что цели для «Орешника» уже определены.