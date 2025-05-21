Аэропорт Иваново заработал в обычном режиме

В аэропорту города Иваново сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что аэропорт Иваново (Южный) заработал в полном объеме в 22:32 мск. Ранее введенные ограничения предназначались для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Аэропорт Иваново временно перестал принимать и отправлять рейсы в 11:52 мск.

21 мая сообщалось, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены на работу московского аэропорта Домодедово в четвертый раз за день.

В тот же день Кореняко сообщил, что специалисты сразу нескольких ведомств усилили наблюдение за аэропортами в Москве и Подмосковье.

Ранее россиянам объяснили роль отключения интернета в отражении атак БПЛА.