На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Иваново заработал в обычном режиме

Росавиация: в аэропорту Иваново сняли все ранее введенные ограничения
close
Аэропорт «Иваново»

В аэропорту города Иваново сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что аэропорт Иваново (Южный) заработал в полном объеме в 22:32 мск. Ранее введенные ограничения предназначались для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Аэропорт Иваново временно перестал принимать и отправлять рейсы в 11:52 мск.

21 мая сообщалось, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены на работу московского аэропорта Домодедово в четвертый раз за день.

В тот же день Кореняко сообщил, что специалисты сразу нескольких ведомств усилили наблюдение за аэропортами в Москве и Подмосковье.

Ранее россиянам объяснили роль отключения интернета в отражении атак БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами