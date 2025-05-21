Собянин сообщил об отражении атаки еще семи беспилотников ВСУ

Собянин: ПВО отразили атаку еще семи беспилотников, летевших на Москву

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще семи беспилотников Вооруженных сил Украины, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака еще семи беспилотников, летевших на Москву», — написал глава города.

Собянин добавил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого мэр столицы сообщил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву.

Позже в городе Домодедово Московской области сработала система противовоздушной обороны. Глава городского округа Евгения Хрусталева призвала не снимать на видео и не фотографировать работу ПВО, поскольку обнародование подобной информации может повлечь за собой корректировку атак ВСУ по региону.

В свою очередь глава городского округа Пушкино Максим Красноцветов сообщил, что в черте города также начали работать системы противовоздушной обороны.

Ранее жители Лосино-Петровского насчитали три взрыва над городом.