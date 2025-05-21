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В подмосковном Пушкино сработали системы ПВО

Красноцветов: в Пушкино начали работать системы ПВО
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Shutterstock

В подмосковном городе Пушкино начали работать системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава городского округа Максим Красноцветов в своем Telegram-канале.

«Прошу соблюдать правила безопасности, не выходить на улицу и отойти от окон. При обнаружении частей БПЛА — не подходите к осколкам и предупредите прохожих. При случае возникновения чрезвычайной ситуации — незамедлительно звоните 112», — написал глава округа.

Несколькими часами ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку трех беспилотников, летевших на столицу. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Позже в городе Домодедово Московской области сработала система противовоздушной обороны. Глава городского округа Евгения Хрусталева призвала не снимать на видео и не фотографировать работу ПВО, поскольку обнародование подобной информации может повлечь за собой корректировку атак ВСУ по региону.

Ранее появилось видео задержания мужчины, собиравшего данные о ПВО РФ в Калуге.

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