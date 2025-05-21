Собянин сообщил о повторной атаке беспилотников ВСУ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку еще трех летевших на Москву беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил он.
До этого глава города сообщал о ликвидации трех беспилотников, летевших на столицу. Позже ПВО ликвидировала еще один дрон.
После полудня в городе Домодедово сработала система противовоздушной обороны. Глава городского округа Евгения Хрусталева призвала не снимать на видео и не фотографировать работу ПВО, поскольку обнародование подобной информации может повлечь за собой корректировку атак ВСУ по региону. Кроме того, попытка съемки может привести к получению осколочных ранений.
Позже в Ленинском городском округе нашли сбитый дрон ВСУ. Глава округа Станислав Каторов сообщил, что системы ПВО продолжают работать. Политик призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Ранее последствия падения обломков дрона ВСУ у детсада в Домодедове сняли на видео.