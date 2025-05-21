Собянин сообщил о повторной атаке беспилотников ВСУ

ТАСС: система ПВО отразила атаку еще трех летевших на Москву БПЛА

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку еще трех летевших на Москву беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил он.

До этого глава города сообщал о ликвидации трех беспилотников, летевших на столицу. Позже ПВО ликвидировала еще один дрон.

После полудня в городе Домодедово сработала система противовоздушной обороны. Глава городского округа Евгения Хрусталева призвала не снимать на видео и не фотографировать работу ПВО, поскольку обнародование подобной информации может повлечь за собой корректировку атак ВСУ по региону. Кроме того, попытка съемки может привести к получению осколочных ранений.

Позже в Ленинском городском округе нашли сбитый дрон ВСУ. Глава округа Станислав Каторов сообщил, что системы ПВО продолжают работать. Политик призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Ранее последствия падения обломков дрона ВСУ у детсада в Домодедове сняли на видео.