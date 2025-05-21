В Подмосковье обнаружили сбитый беспилотник

Каторов: сбитый БПЛА обнаружили в Ленинском округе, угрозы для жителей нет

Сбитый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли в Ленинском городском округе Московской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава округа Станислав Каторов.

«Сбитый беспилотник обнаружен, территория оцеплена, экстренные службы работают на месте. Все необходимые меры безопасности приняты», — заявил он.

По словам Каторова, системы ПВО продолжают работать на территории округа. Политик призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

До этого в городе Домодедово Московской области сработала система противовоздушной обороны. Глава городского округа Евгения Хрусталева призвала не снимать на видео и не фотографировать работу ПВО, поскольку обнародование подобной информации может повлечь за собой корректировку атак ВСУ по региону. Кроме того, попытка съемки может привести к получению осколочных ранений.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь сообщил, что силы ПВО отразили атаку трех беспилотников, летевших на город. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее ВСУ пытались атаковать химпредприятие в Тульской области.