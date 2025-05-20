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Каллас сообщила о решении глав МИД ЕС по урегулированию конфликта на Украине

Каллас: ЕС будет добиваться перемирия на Украине, угрожая России санкциями
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Главы министерств иностранных дел Евросоюза решили продолжать «добиваться перемирия» на Украине, угрожая РФ санкциями. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции после встречи в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Единственное решение — это безусловное перемирие», — сказала глава евродипломатии.

Она подчеркнула, чтобы добиться согласия от России, Евросоюз «намерен продолжать давление» и начал обсуждать разработку 18-го пакета санкций.

До этого Каллас заявила, что основным компонентом 18-го пакета атироссийских санкций станут меры в сфере энергетики. В первую очередь ограничения, по ее словам, коснутся потолка цен на нефть. Также ЕС обсуждает санкции в отношении газопроводов «Северный поток» и меры в финансовом секторе. Каллас пообещала их быстрое согласование.

Глава евродипломатии добавила, что ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

20 мая в постпредстве РФ отреагировали на новые санкции ЕС против России. Там отметили, что они противоречат международному праву, и сообщили, что Москва не оставит это без ответа.

Ранее в МИД РФ ответили на угрозы Зеленского и ЕС об усилении санкций.

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