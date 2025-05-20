Каллас сообщила о решении глав МИД ЕС по урегулированию конфликта на Украине

Главы министерств иностранных дел Евросоюза решили продолжать «добиваться перемирия» на Украине, угрожая РФ санкциями. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции после встречи в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Единственное решение — это безусловное перемирие», — сказала глава евродипломатии.

Она подчеркнула, чтобы добиться согласия от России, Евросоюз «намерен продолжать давление» и начал обсуждать разработку 18-го пакета санкций.

До этого Каллас заявила, что основным компонентом 18-го пакета атироссийских санкций станут меры в сфере энергетики. В первую очередь ограничения, по ее словам, коснутся потолка цен на нефть. Также ЕС обсуждает санкции в отношении газопроводов «Северный поток» и меры в финансовом секторе. Каллас пообещала их быстрое согласование.

Глава евродипломатии добавила, что ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

20 мая в постпредстве РФ отреагировали на новые санкции ЕС против России. Там отметили, что они противоречат международному праву, и сообщили, что Москва не оставит это без ответа.

Ранее в МИД РФ ответили на угрозы Зеленского и ЕС об усилении санкций.