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Бывший комбат ВСУ рассказал, зачем говорил о проблемах в Курской области

Экс-комбат ВСУ Ширшин говорил о проблемах в Курской области из-за невнимания
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Roman Chop/AP

Подавший в отставку командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Ширшин объяснил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что говорил публично о проблемах ВСУ в Курской области из-за игнорирования со стороны руководства.

«Перед публичным заявлением я неоднократно обращался с формальными и неформальными призывами к актуальности задач по предложению на различных уровнях нашего командования», — поделился бывший комбат ВСУ.

Он добавил, что все его обращения остались без внимания руководства.

До этого украинский военный эксперт Юрий Бутусов, комментируя отставку командира бригады ВСУ Александра Ширшина после провала в Курской области, заявил, что задачи командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто не соответствуют возможностям войск, рельефу местности и элементарной тактике.

Об отставке Ширшина стало известно 18 мая. Комбриг не раз критиковал командование ВСУ. 17 мая СМИ сообщили, что он сам подал в отставку из-за «тупых задач», которые ставят военным в зоне боевых действий.

Ранее силовики сообщили о крупных потерях ВСУ в Сумской области.

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