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Силовики сообщили о крупных потерях ВСУ в Сумской области

ТАСС: ВСУ несут потери в районе Беловод, Локни и Водолаги в Сумской области
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Reuters

Вооруженные силы Украины продолжают нести серьезные потери в районах населенных пунктов Беловоды, Локня и Водолага на севере Сумской области, которая граничит с Курской. Об этом сообщили ТАСС представители российских силовых структур.

По данным источников, российские подразделения, которые действуют на этом направлении, продолжают наступать для создания защитной полосы. Бои в указанных районах остаются наиболее интенсивными. Несмотря на большие потери, украинская сторона регулярно отправляет новые резервы, которые также оказываются под ударом, отметили силовики.

Собеседник агентства обратил внимание, что в начале мая российские военнослужащие уничтожили подразделение Чопского погранотряда, усиленного силами 5-го погранотряда Украины. Попытки украинских военных провести контратаки заканчиваются неудачами — после первых потерь они вынуждены переходить к обороне, заключил он.

ТАСС добавил, что в районе села Бессаловка обнаружили и атаковали группу ВСУ. В результате удара большая часть личного состава противника была ликвидирована.

Ранее в зоне СВО ликвидировали женский расчет операторов БПЛА ВСУ.

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