Задачи командования Вооруженных сил Украины(ВСУ) часто не соответствуют возможностям войск, рельефу местности и элементарной тактике. Об этом сообщил украинский военный эксперт Юрий Бутусов, комментируя отставку командира 47-й бригады ВСУ Александра Ширшина после провала в Курской области. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

Кроме того, ВСУ демонстрируют свою необучаемость, отметил Бутусов.

«Никто не пытается делать выводы и учиться, а наоборот — продолжают многократно повторять одни и те же ошибки, не считаясь с потерями», — сказал эксперт.

17 мая сообщалось, что российские десантники, защищающие приграничный поселок Теткино в Курской области, пресекли попытку штурмовиков украинского национального батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) пересечь границу РФ.

Позднее стало известно об отставке Ширшина. Комбриг не раз критиковал командование ВСУ. 17 мая СМИ сообщили, что он сам подал в отставку из-за «тупых задач», которые ставят военным в зоне боевых действий.

Ранее на Украине заявили о страхе офиса Зеленского из-за офицерского бунта в ВСУ.