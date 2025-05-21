РИА Новости: командиры украинской армии лгут Киеву об успехах в Курской области

Командиры украинской армии в своих докладах руководству в Киеве лгут об «успехах» в якобы сдерживании российских войск в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В докладах командиров бригад ВСУ отмечается, что «украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии», отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что истинные потери на этом участке фронта замалчиваются и реальная картина происходящего в Курской области доходит до высшего командования ВСУ с длительной задержкой.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее появилось видео со рвом в Курской области, который завален телами военных ВСУ.