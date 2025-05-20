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Появилось видео со рвом в Курской области, который завален телами военных ВСУ

Российские военные сняли на видео ров у Теткино, заваленный телами солдат ВСУ

Российские военнослужащие засняли на камеру ров возле села Теткино в Курской области, который завален телами убитых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой российских войск «Север».

«Ров у Теткино завален трупами уничтоженных оккупантов», — говорится в статье.

На опубликованном видео можно насчитать семь уничтоженных украинских солдат. По данным канала, среди них — бойцы батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России), вооруженные стрелковым оружием западного производства.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее украинских диверсантов ликвидировали при попытке зайти в Курскую область.

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