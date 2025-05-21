В Мордовии объявили об опасности БПЛА

На территории Мордовии объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Жителей республики призвали проявлять внимание и в случае необходимости звонить по телефону экстренных служб.

21 мая жителей подмосковных Жуковского и Раменского предупредили о возможной опасности беспилотников.

20 мая жители города Алексин Тульской области сообщили о взрывах в небе. По предварительным данным, взрывы связаны с отражением атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что над территорией Орловской, Брянской и Белгородской областей уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. 11 беспилотников ликвидировали над Орловской областью, три — над Брянской, и один — над Белгородской.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.