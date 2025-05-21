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Жителей подмосковного Жуковского предупредили об опасности БПЛА

В Жуковском и Раменском объявлена воздушная опасность
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Таисия Лисковец/РИА Новости

Жителей подмосковного Жуковского предупредили о возможной опасности беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию городского округа.

«На территории городского округа Жуковский вводится режим «Внимание по БПЛА», — говорится в сообщении властей.

Жителей Раменского тоже предупредили о воздушной опасности. Их призвали избегать открытой местности, отойти от окон, переместиться в центр здания или подвал. Если же люди оказались на улице, нужно спрятаться в ближайшем подходящем укрытии.

Сигнал «Воздушная опасность» означает, что вблизи региона были замечены БПЛА. Все службы приводятся в режим максимальной готовности. Следует сохранять спокойствие и следить за информацией в официальных каналах властей и МЧС.

В Севастополе воздушную тревогу объявляли 16 мая. Власти предупредили жителей, что в городе на время действия этого сигнала будет приостановлена работа общественного транспорта, в том числе морского. На всей территории Крыма тогда же объявляли ракетную опасность.

Ранее в зоне СВО появился «Сигнал» для защиты от диверсантов.

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