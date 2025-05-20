Над тремя регионами России сбили 15 украинских беспилотников

Минобороны: над тремя регионами России почти за два часа сбили 15 дронов ВСУ

Над территорией Орловской, Брянской и Белгородской областей почти за два часа уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Дроны были сбиты в период с 20:00 до 21:40 по московскому времени. 11 беспилотников ликвидировали над Орловской областью, три — над Брянской, и один — над Белгородской, отметили в ведомстве.

Для уничтожения БПЛА привлекались дежурные средства противовоздушной обороны.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал автобус в городе Шебекино. По его словам, из-за действий ВСУ пострадал водитель транспортного средства. Он получил ранения в области живота и ног, ему потребовалась госпитализация.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что немецкая компания увеличит производство БПЛА на Украине в 2025 году.