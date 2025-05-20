Жители Тульской области сообщили о взрывах в небе

Жители города Алексин Тульской области сообщили о взрывах в небе. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Жители Тульской области сообщают о звуках взрывов в небе. <...> Громкие звуки слышат жители города Алексин», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:29 по московскому времени.

По предварительным данным, взрывы связаны с отражением атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, добавил SHOT.

Официальная информация пока не поступала.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что над территорией Орловской, Брянской и Белгородской областей с 20:00 до 21:40 мск уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. 11 беспилотников ликвидировали над Орловской областью, три — над Брянской, и один — над Белгородской, добавили в ведомстве.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.