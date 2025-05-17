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Российские военные разгромили штурмовиков ВСУ под Курском

Штурмовая группа «Айдара» уничтожена при попытке прорыва в Курскую область
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские десантники, защищающие приграничный поселок Теткино в Курской области, пресекли попытку штурмовиков украинского национального батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) пересечь границу РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

По данным канала, отряды противника были обнаружены на подходе к населенному пункту, для ликвидации бойцов работали беспилотники и артиллерия.

«Большая часть группы уничтожена. Нарушения границы не допущено», — говорится в сообщении.

Авторы публикации добавили, что еще одна группа ВСУ была зафиксирована у приграничного поселка Атинское Сумской области. После обстрела военнослужащих большая часть была уничтожена, однако уцелевшие бойцы успели сбежать вглубь региона.

26 апреля этого года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее в России рассказали о создании буферной зоны в Сумской области.

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Атаки на Курскую область
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