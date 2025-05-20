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Бойцы ВС России по лестницам преодолели танковый ров в ДНР

Российские военные по лестницам преодолели танковый ров в Котляровке
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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы ВС России по лестницам преодолели танковый ров в Котляровке в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что российские военные использовали дымовую завесу для отвлечения противника. Подробности рассказал замкомандира роты по военно-политической работе Владислав Рябов.

«В лесополосах на подходах к населенному пункту мы создали дымовой заслон, благодаря чему БПЛА, авиация противника были отвлечены в тот момент туда», — сказал он.

Недавно российские военные уничтожили несколько танков и группу пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые предприняли попытку перейти государственную границу РФ.

19 мая также сообщалось, что российские десантники, защищающие приграничный поселок Теткино в Курской области, пресекли попытку штурмовиков украинского национального батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) пересечь госграницу РФ.

Ранее Пушилин рассказал о продвижении ВС России на двух направлениях в ДНР.

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