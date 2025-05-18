Пушилин: ВС России продвинулись на двух направлениях в ДНР

Вооруженные силы России продвинулись на Великоновоселковском и Красноармейском направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в видео, размещенном в его Telegram-канале.

По его словам, на Великоновоселковском направлении имеются «определенного рода дополнительные еще продвижения» подразделений ВС РФ. Глава республики заявил, что на Красноармейском направлении российские войска значительно продвинулись в районе населенных пунктов Зверево и Леонтовичи.

«Идут бои в близлежащих лесополосах, и мы там также фиксируем достаточно серьезные столкновения», — продолжил Пушилин.

Он также сказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают достаточно серьезное сопротивление в районе населенных пунктов Удачное и Котлино.

18 апреля в Минобороны России сообщили, что группировка войск «Восток» взяла под контроль Богатырь в ДНР.

Также в военном ведомстве заявили, что взятие этого населенного пункта серьезно ударило по обороне противника на Южно-Донецком направлении.

Ранее в ВСУ пожаловались на «реальный ад» в зоне СВО.