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Российские военные сорвали попытку ВСУ перейти границу

Бойцы «Севера» уничтожили группу пехоты и танки ВСУ при попытке перейти границу
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные уничтожили несколько танков и группу пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые предприняли попытку перейти государственную границу РФ. Об этом сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным «Сэм» 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии, которая действует в составе группировки войск «Север».

«Подняли нас по срочняку (тревоге. — «Газета.Ru»), начался, так скажем, прорыв. Хотели они прорваться. Хотели, но не получилось. Несколько танков поразили расчетом и пехоту догнали», — сказал военный.

По его словам, украинские бойцы пытаются перейти границу небольшими группами по 10-15 человек. Для этого они используют багги и другой транспорт.

«Сэм» добавил, что противник не может «закрепиться», так как российские военнослужащие сразу его «отрезают».

19 мая также сообщалось, что российские десантники, защищающие приграничный поселок Теткино в Курской области, пресекли попытку штурмовиков украинского национального батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) пересечь госграницу РФ.

Ранее на Украине раскрыли последствие провальной атаки ВСУ по селу в Курской области.

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