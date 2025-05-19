На Украине признали продвижение России у Красноармейска

Российские военнослужащие продвигаются на участке между Красноармейском (украинское название Покровск. — прим. ред.) и Дзержинском (украинское название Торецк. — прим. ред.) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале украинского аналитического портала DeepState.

Из публикации следует, что ВС РФ серьезно продвинулись в Новой Полтавке, окончательно перерезав трассу между Красноармейском и Константиновкой. Помимо этого, бойцы заняли участок в Романовке, на востоке от трассы.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после того, как российские войска освободили населенный пункт Богатырь, ВСУ могут скорректировать свои действия, перебросив на это направление силы из района Красноармейска.

До этого замкомандира роты с позывным «Тишина» заявил, что подразделения операторов беспилотников 56-го отдельного батальона спецназначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа вынуждают операторов дронов ВСУ покинуть занимаемые позиции в Красноармейске.

Ранее российский военный рассказал, как «пилоты» ВСУ запускают «птиц» в Покровске.