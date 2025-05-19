На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине признали продвижение России у Красноармейска

DeepState: российские войска продвигаются между Красноармейском и Дзержинском
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие продвигаются на участке между Красноармейском (украинское название Покровск. — прим. ред.) и Дзержинском (украинское название Торецк. — прим. ред.) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале украинского аналитического портала DeepState.

Из публикации следует, что ВС РФ серьезно продвинулись в Новой Полтавке, окончательно перерезав трассу между Красноармейском и Константиновкой. Помимо этого, бойцы заняли участок в Романовке, на востоке от трассы.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после того, как российские войска освободили населенный пункт Богатырь, ВСУ могут скорректировать свои действия, перебросив на это направление силы из района Красноармейска.

До этого замкомандира роты с позывным «Тишина» заявил, что подразделения операторов беспилотников 56-го отдельного батальона спецназначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа вынуждают операторов дронов ВСУ покинуть занимаемые позиции в Красноармейске.

Ранее российский военный рассказал, как «пилоты» ВСУ запускают «птиц» в Покровске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами