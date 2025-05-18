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Российские войска вынуждают ВСУ покинуть позиции в Красноармейске

РИА Новости: российские войска атакуют точки запуска дронов ВСУ в Красноармейске
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Inna Varenytsia/Reuters

Подразделения операторов беспилотников 56-го отдельного батальона спецназначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа вынуждают операторов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуть занимаемые позиции в Красноармейске (украинское название Покровск). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя командира роты с позывным «Тишина».

«Мы ведем разведку в Красноармейске по выявлению жилой силы противника, огневых точек и техники. Вот на данном мониторе вы как раз видите пригород Красноармейска, жилмассив. Сегодня мы обнаружили позицию БПЛА, соответственно, сейчас будем проверять, на месте они или нет, и будем поражать», — сказал военный.

«Тишина» добавил, что в ходе выполнения боевой задачи российские войска атаковали точку запуска украинских беспилотников. В результате бойцы ВСУ были вынуждены покинуть позицию, после чего занять соседнее здание, отметил замком роты.

Накануне оператор БПЛА 56-го отдельного батальона спецназначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Тоха» рассказал, что в Красноармейске операторы дронов ВСУ находятся почти в каждом доме. Например, по его словам, на днях военные его батальона во время разведки видели, как украинские солдаты выставляли и запускали «птицу».

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