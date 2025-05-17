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Российский военный рассказал, как «пилоты» ВСУ запускают «птиц» в Покровске

РИА Новости: операторы дронов ВСУ находятся в Красноармейске почти в каждом доме
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Alina Smutko/Reuters

Оператор БПЛА 56-го отдельного батальона спецназначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Тоха» рассказал РИА Новости, что в Красноармейске (украинское название Покровск) операторы дронов Вооруженных сил Украины находятся почти в каждом доме.

«Тоха» утверждает, что почти в каждом здании находятся «пилоты» (так называют операторов БПЛА), а на крышах распложены системы антенны систем управления беспилотников. Например, на днях военные его батальона во время разведки видели, как украинские солдаты выставляли и запускали «птицу» (ударный дрон).

«Во время [разведывательного] полета за день два-три пункта, ну, это смело мы можем найти», — отметил российский военный.

На этой неделе военкоры рассказали об ожесточенных боях у Покровска в Донецкой народной республике. По их словам, бойцы группировки войск «Центр» уничтожают боевую технику, артиллерию и пехоту противника в ходе активных боевых действий на Покровском направлении. В частности, они жгут танки и бронемашины НАТО.

Ранее россиянин сбил украинский БПЛА из ружья.

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