Военный эксперт заявил, что ВСУ не ожидали прорыва России в Богатырь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ожидали, что российские военнослужащие ворвутся в село Богатырь в Донецкой народной республике. Об этом в интервью РИА Новости заявил военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.

«ВСУ не ожидали, что наши мотострелки так быстро зайдут в населенный пункт, поэтому хаотично выбегали за реку в населенный пункт Алексеевка, которая находится за рекой Волчья», — заявил он.

По словам полковника, на данный момент на территории ведутся ожесточенные боевые действия. Киселев допустил «излом» на данном направлении. Он добавил, что освобождение населенного пункта произошло благодаря активной работе артиллерии и расчетам беспилотников российской армии.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после того, как российские войска освободили населенный пункт Богатырь, ВСУ могут скорректировать свои действия, перебросив на это направление силы из района Красноармейска.

18 мая пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что село Богатырь в ДНР перешло под контроль российских военнослужащих. В боях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Восток».

Ранее российский боец рассказал, сколько дней длились штурм и зачистка Богатыря в ДНР.