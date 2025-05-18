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Российские военные взяли под контроль Богатырь в ДНР

МО: группировка войск «Восток» взяла под контроль Богатырь в ДНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская группировка войск «Восток» взяла под контроль Богатырь в Донецкой народной республике. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства в Telegram-канале.

По данным ведомства, бойцы РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Отрадное в ДНР и Березовое Днепропетровской области.

«ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении.

Telegram-канал WarGonzo писал, что минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области.

До этого президент России Владимир Путин назвал нужный для РФ результат специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам главы государства, в первую очередь Россия хочет устранить первопричины конфликта и создать условия для долгосрочного мира. Глава государства подчеркнул, что у нашей страны достаточно сил, чтобы завершить СВО с нужным для себя итогом.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ с американскими истребителями.

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