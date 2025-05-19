РИА Новости: штурм и зачистка Богатыря в ДНР продолжались несколько дней

Штурм и зачистка села Богатырь в Донецкой народной республике проходили в течение несколько дней. Об этом ТАСС рассказал гранатометчик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Донес».

Он отметил, что, в населенный пункт российские военные заходили одновременно с трех сторон. Сначала они закрепились на южной стороне, тем самым отвлекая внимание противника с юга-запада и севера, а затем атаковали населенный пункт и с этих направлений. После входа в село россияне несколько дней проводили штурмовые действия и зачистку.

Боец добавил, что такая тактика позволила оперативно отрезать украинские войска от снабжения и лишить их логистики.

18 мая военный эксперт Андрей Марочко заявил, что взятие под контроль населенного пункта Богатырь открывает для российской армии выход к Днепропетровской и Запорожской областям.

Группировка войск «Восток» взяла под контроль Богатырь в ДНР 18 мая. По данным Минобороны, бойцы РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Отрадное в ДНР и Березовое Днепропетровской области.

Ранее российский боец рассказал о тактике зачистки села Новоалександровка в ДНР.