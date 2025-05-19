Аналитик заявил о способности «Орешника» уничтожить здание минобороны Литвы

Один удар новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» способен уничтожить здание минобороны Литвы и все, что находится в радиусе нескольких километров. Об этом сообщил военный эксперт, журналист «Царьграда» Илья Головнев, комментируя заявление бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте, призвавшей не бояться ядерного оружия России.

Попадание даже двух или четырех индивидуально наводящихся боевых блоков «Орешника» полностью выведет из строя всю бункерную инфраструктуру, включая узлы связи, системы жизнеобеспечения и прочее, уточнил Головнев.

Аналитик добавил, что сопоставимый урон может получить любой из военных объектов Североатлантического альянса в Европе.

13 мая Грибаускайте призвала европейские страны не бояться ядерных сил РФ. По ее словам, научно-технический прогресс сегодня позволяет создавать оружие гораздо опаснее, в связи с чем возникает «совсем другой характер войны».

При этом американский журнал National Interest признал, что страны Запада не обладают серьезной защитой от российской баллистической ракеты «Орешник». Издание обратило внимание на то, что американская система противовоздушной обороны THAAD могла бы перехватить «Орешник», но конфликт на Ближнем Востоке показал ее неспособность перехватывать даже гиперзвуковые ракеты хуситов в Йемене.

«Орешник» — новейшая российская баллистическая гиперзвуковая ракета с разделяющейся боеголовкой. Ее можно оснащать как в ядерном, так и в неядерном варианте, дальность полета — 5500 километров. Первый экспериментальный запуск в реальных боевых условиях произошел 21 ноября 2024 года по объекту в Днепре.

Ранее «Орешник» назвали самым мощным оружием в мире.