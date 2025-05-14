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В США заявили об отсутствии у Запада серьезной защиты от «Орешника»

National Interest: Запад не обладает серьезной защитой от ракеты «Орешник»
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@medvedev_telegram/Telegram

Страны Запада не обладают серьезной защитой от российской баллистической ракеты «Орешник». Об этом пишет американский журнал National Interest.

«Это гиперзвуковая ракета, против которой практически нет серьезной защиты <...> НАТО мало что может сделать против «Орешника», — отмечается в публикации.

Издание обратило внимание на то, что американская система противовоздушной обороны THAAD могла бы перехватить «Орешник», но конфликт на Ближнем Востоке показал ее неспособность перехватывать даже гиперзвуковые ракеты хуситов в Йемене.

National Interest подчеркнул, что российские гиперзвуковые виды вооружений «несравненно более продвинутые».

7 мая Telegram-канал Mash со ссылкой на источники заявил, что президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ выбрать цели в Киеве для ударов «Орешником». Канал утверждает, что ВСУ готовят провокации в Москве, ответ на которые будет серьезным и, вероятно, напрямую затронет Киев.

Депутат Госдумы Андрей Колесник пояснил, что в военном ремесле цели для атак определяются заранее, и только верховный главнокомандующий решает, какие из них выбрать.

«Орешник» — новейшая российская баллистическая гиперзвуковая ракета с разделяющейся боеголовкой. Ее можно оснащать как в ядерном, так и в неядерном варианте, дальность полета — 5500 километров. Первый экспериментальный запуск в реальных боевых условиях произошел 21 ноября 2024 года по объекту в Днепре.

Ранее «Орешник» назвали самым мощным оружием в мире.

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