Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Орешник» назвали самым мощным оружием в мире

InfoBRICS: «Орешник» оказался наиболее мощным конвенциональным оружием в мире
close
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Российская ракетная система «Орешник» оказалась наиболее мощным конвенциональным оружием. Такую оценку новейшему российскому вооружению дал портал InfoBRICS.

«Орешник» является важным активом не только для России, но и для всего многополярного мира, поскольку он дает огромное преимущество в неядерном стратегическом сдерживании», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что скорость ракет «Орешника» и маневренность боеприпасов системы «делает его самым мощным из когда-либо созданных видов конвенционального оружия».

InfoBRICS пишет, что это сочетание делает гиперзвуковое оружие практически невозможным для отслеживания и перехвата.

26 декабря президент России Владимир Путин заявлял, что при необходимости Россия сможет вновь применить систему «Орешник», но не торопится с этим.

Глава государства подчеркнул, что в России не так много систем «Орешник», но они имеются.

Ранее в России рассказали о мощном факторе сдерживания Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами