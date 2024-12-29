InfoBRICS: «Орешник» оказался наиболее мощным конвенциональным оружием в мире

Российская ракетная система «Орешник» оказалась наиболее мощным конвенциональным оружием. Такую оценку новейшему российскому вооружению дал портал InfoBRICS.

«Орешник» является важным активом не только для России, но и для всего многополярного мира, поскольку он дает огромное преимущество в неядерном стратегическом сдерживании», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что скорость ракет «Орешника» и маневренность боеприпасов системы «делает его самым мощным из когда-либо созданных видов конвенционального оружия».

InfoBRICS пишет, что это сочетание делает гиперзвуковое оружие практически невозможным для отслеживания и перехвата.

26 декабря президент России Владимир Путин заявлял, что при необходимости Россия сможет вновь применить систему «Орешник», но не торопится с этим.

Глава государства подчеркнул, что в России не так много систем «Орешник», но они имеются.

Ранее в России рассказали о мощном факторе сдерживания Запада.