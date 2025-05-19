В Армении ответили на вопрос о возможном выводе из страны военной базы РФ

В парламенте Армении не обсуждают вопрос вывода российской военной базы с территории республики. Об этом заявил спикер парламента республики Ален Симонян на брифинге, передает ТАСС.

«Нету такого, Армения сегодня не обсуждает возможность вывода российской военной базы», — сказал Симонян.

В октябре 2023 года армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что не заметил преимуществ в присутствии военных баз России на территории Армении. По словам премьера, Ереван ищет новых партнеров поскольку РФ не смогла выполнить свои союзнические обязательства. Он отметил, что события в Нагорном Карабахе привели Армению к поиску новых партнеров в сфере обороны.

В настоящее время на территории Армении находится 102-я российская военная база.

9 мая прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении.

Ранее Пашинян заявил о наличии множества проблем между Россией и Арменией.