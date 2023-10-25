Пашинян не увидел преимущества баз РФ в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что не заметил преимуществ в присутствии военных баз России на территории государства. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Он добавил, что не видит никаких преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в Армении», — говорится в материале.

По словам армянского премьера, Армения ищет новых партнеров поскольку Россия «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». Он отметил, что события в Нагорном Карабахе привели Армению к поиску новых партнеров в сфере обороны.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван одобрил инициативу России об открытии своего консульства в городе Капан у границы Армении с Азербайджаном. По словам Мирзояна, открытие консульств ряда стран в Сюникской области содержит в себе «политические месседжи».

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.