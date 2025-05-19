Пушилин: российские военные продвинулись на Краснолиманском направлении в ДНР

Российские военнослужащие продвинулись на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава региона Денис Пушилин.

«Видим продвижение на Краснолиманском направлении», — сказал он.

По словам главы ДНР, подразделения Вооруженных сил РФ устремились к населенным пунктам, примыкающим к селу Торскому. Последнее уже находится под контролем российских солдат, и это «важно учитывать», подчеркнул Пушилин.

15 мая пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль село Торское в ДНР. В боях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Запад».

Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко, ряд формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли до 70% личного состава в ходе сражений за Торское. Специалист уточнил, что после разгрома командование украинских войск было вынуждено вывести часть отрядов с линии боевого соприкосновения в населенный пункт Красный Лиман. Офицеры ВСУ приняли такое решение для восстановления боеспособности армии.

Ранее Минобороны РФ показало видео с поднятием российского флага в Торском.