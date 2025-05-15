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Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Торским

МО РФ показало кадры поднятия российского флага над освобожденным Торским в ДНР

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки «Запад» водрузили флаги России в освобожденном населенном пункте Торское в Донецкой народной республике (ДНР). Министерство обороны РФ показало кадры поднятия российского флага.

На кадрах военнослужащие штурмовых подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» во время активных наступательных действий, используя ударные беспилотники, уничтожили боевую технику. Кроме того, Вооруженные силы Украины лишились огневых точек и командно-наблюдательных пунктов.

В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, сумели зайти на позиции ВСУ, после чего зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона украинских войск, взяв под контроль населенный пункт.

14 мая подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР.

13 мая сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Миролюбовка в ДНР.

Ранее в российских силовых структурах оценили важность взятия Миролюбовки в ДНР.

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