Эксперт Марочко рассказал о потерях ВСУ в Торском

Эксперт Марочко: ВСУ лишились до 70% личного состава после потери Торского в ДНР

Ряд подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли до 70% личного состава после того, как российские войска взяли под контроль населенный пункт Торское в Донецкой народной республике на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил в интервью РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

После поражения в Торском украинское командование для восстановления боеспособности было вынуждено вывести с линии боевого соприкосновения часть подразделений в населенный пункт Красный Лиман, рассказал эксперт.

Марочко добавил, что в данный район было направлено пополнение из числа мобилизованных украинцев, которые не успели пройти даже начальную подготовку.

15 мая Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль Торское и Новоалександровку в ДНР. В ведомстве уточнили, что Торское было освобождено силами группировки войск «Запад», а Новоалександровка — силами группировки «Центр».

Ранее Минобороны показало кадры поднятия российского флага над Торским.