В Минобороны сообщили о влиянии потери Богатыря на оборону ВСУ

Взятие российскими войсками населенного пункта Богатырь в ДНР серьезно ударило по обороне Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

О переходе Богатыря под контроль России ведомство сообщило 18 мая. По данным ведомства, ВС РФ также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Отрадное в ДНР и Березовое Днепропетровской области.

До этого Telegram-канал WarGonzo заявил, что минувшей ночью российские военные нанесли самую массированную атаку беспилотниками на украинские позиции за всю историю конфликта.

Ранее сообщалось о прорыве российской армии на западе ДНР.