На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны сообщили о влиянии потери Богатыря на оборону ВСУ

МО РФ: взятие Богатыря ударило по обороне ВСУ на Южно-Донецком направлении
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Взятие российскими войсками населенного пункта Богатырь в ДНР серьезно ударило по обороне Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

О переходе Богатыря под контроль России ведомство сообщило 18 мая. По данным ведомства, ВС РФ также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Отрадное в ДНР и Березовое Днепропетровской области.

До этого Telegram-канал WarGonzo заявил, что минувшей ночью российские военные нанесли самую массированную атаку беспилотниками на украинские позиции за всю историю конфликта.

Ранее сообщалось о прорыве российской армии на западе ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами