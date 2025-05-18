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Глава минобороны Украины призвал обменяться пленными с РФ по формуле «всех на всех»

Министр обороны Умеров: Украина выступает за обмен всех пленных с Россией
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Украина выступает за обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех». Об этом в официальном Telegram-канале минобороны Украины заявил глава ведомства Рустем Умеров.

«Украина последовательно выступает за обмен «всех на всех». И мы движемся к этой цели — шаг за шагом», — заявил он.

Таким образом Умеров отреагировал на переговоры по обмену пленными с РФ по формуле «1000 на 1000». Кроме того, министр назвал подобные договоренности непростым и чувствительным процессом, который требует координации всех государственных сил.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обмен пленными с Киевом первоочередной задачей после переговоров РФ и Украины в Турции.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины.

В итоговом заявлении глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

Ранее глава МИД Украины призвал к «дополнительному давлению» на Россию.

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