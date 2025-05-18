Глава МИД Украины призвал к «дополнительному давлению» на Россию

Если в ближайшее время Россия не согласится на прекращение огня, союзники Украины должны усилить давление на Москву и реализовать шаги по укреплению Киева. Об этом на своей странице в соцсети Х написал глава внешнеполитического ведомства республики Андрей Сибига.

«Мир не может допустить, чтобы встреча в Стамбуле была использована Россией в качестве предлога для продолжения агрессии. И если Россия будет медлить с объявлением о прекращении огня, то на Россию необходимо оказать дополнительное давление, чтобы убедить ее двигаться к миру», — написал Сибига.

По его словам, экономическое давление на Москву должно сопровождаться выделением пакетов военной помощи Украине, укреплением воздушного щита и прямыми инвестициями в ВПК республики.

«В дополнение к 17-му пакету мер ЕС могут быть приняты дополнительные меры, которые мы приветствуем. Ограничение цен на нефть, эмбарго на поставки российских энергоносителей в Европу, теневой флот, полные секторальные санкции против всего банковского сектора и центрального банка и другие действия Европы, Соединенных Штатов и других партнеров», — считает глава МИД Украины.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

Ранее в США заявили, что Трамп «теряет терпение» в отношении Путина.