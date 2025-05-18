Российские военные нанесли мощный удар по Киевской области

ВС РФ ночью выпустили 273 дрона по Киеву и Киевской области

Минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По данным канала, в ночь на 18 мая российские военные совершили самый массовый налет БПЛА за всю историю Украины.

«Указывается общее количество в 273 «гераней», среди которых дроны-обманки», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, атаке подверглись Киев и Киевская область.

16 мая несколько взрывов произошло в Киеве. Как рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко, в городе сработали системы противовоздушной обороны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве объявили воздушную тревогу.