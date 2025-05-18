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ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ с американскими истребителями

«Изнанка»: российские дроны несколько часов атаковали аэродром ВСУ под Киевом
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Павел Лисицын/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью несколько часов атаковали территорию под Киевом при помощи беспилотных летательных аппаратов «Герань». Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

В результате массированного налета российских беспилотников возник сильный пожар на площадке для стоянки авиационной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военном аэродроме в Васильках в Киевской области. Как рассказали авторы канала, именно на этом аэродроме могут базироваться в том числе истребители F-16, которые Украина получила от США.

По данным украинских ресурсов, всего по Киевской области ночью было запущено 273 российских беспилотника.

До этого президент России Владимир Путин назвал нужный для РФ результат специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам главы государства, в первую очередь Россия хочет устранить первопричины конфликта и создать условия для долгосрочного мира.

Путин подчеркнул, что у нашей страны достаточно сил, чтобы завершить СВО с нужным для себя итогом.

Ранее в США заявили, что Трамп теряет терпение в отношении Путина.

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