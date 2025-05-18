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Российский боец назвал приоритетную цель при освобождении Курской области

РИА Новости: наемники в Курской области были приоритетной целью для ВС РФ
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Иностранные наемники, участвовавшие в нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, становились приоритетной целью для российских бойцов. Об этом в интервью РИА Новости заявил солдат с позывным «Каспер» 177-го полка морской пехоты, действующего в составе группировки войск «Север».

«Иностранные наемники встречались неоднократно. Много их, очень много. Они очень жестоки, они не жалеют», — заявил он.

По словам военнослужащего, когда военные РФ слышат иностранную речь, то долго не думают и пускают в их сторону «все, что можно».

До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что в Курской области российские военнослужащие нашли телефон, в галерее которого была найдена запись пыток солдатами ВСУ одного из своих сослуживцев.

26 апреля этого года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

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