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Москалькова рассказала о проявлениях современного фашизма

Москалькова: фашизм сегодня проявляется в пытках над российскими военнопленными
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Максим Блинов/РИА Новости

Фашизм сегодня проявляется в пытках над российскими военнопленными на Украине. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ее слова передает РИА Новости.

«Разве сегодня мы не видим фашизм, читая письма родных и близких, слушая наших ребят, вернувшихся из плена, которых сажали на электрический стул, которых выгоняли на имитированный расстрел», — сказала Москалькова.

По ее словам, весь советский народ в годы Великой Отечественной войны добивался разгрома фашизма. Москалькова выразила сожаление, что теперь граждан Украины загоняют в отряды, почитающие нацистов и бандеровцев.

До этого российские военные, которые вернулись домой в рамках обменами пленными между РФ и Украиной, рассказали о жестоком обращении в плену ВСУ.

В частности, боец из Бурятии с позывным «Гера» сообщил, что его били бейсбольной битой по коленям и плечам, а также пытали электрошокером из-за национальности. Украинские надзиратели снимали на телефон, как мучили российского военного, и гордились, что «поймали бурята».

Другие бойцы, вернувшиеся из украинского плена, рассказывали, что им не давали еду и воду в условиях жары.

Ранее боец «Лега» рассказал о пережитых в киевском СИЗО пытках.

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