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В распоряжение российских военных попали кадры пыток в рядах ВСУ

Бойцы РФ нашли телефон в Курской области с кадрами пыток в рядах ВСУ
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

В Курской области российские военнослужащие нашли телефон, в галерее которого была найдена запись пыток солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) одного из своих сослуживцев. Соответствующие кадры опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«На кадрах упыри из 25 отдельного штурмового батальона издеваются над своим сослуживцем», — заявил он.

Военкор отметил, что мужчину били ногами, руками, лопатой, черенком по стопам, ремнем, пряжкой от ремня, а также угрожали отрубить пальцы топором и закопать живьем. Он добавил, что военные пытались заставить сослуживца подписать «какой-то рапорт». Коц допустил, что речь могла идти о переводе из резервного батальона в штурмовой.

Он подчеркнул, что мужчина был готов терпеть пытки, желая не допустить подписания бумаг, однако сослуживцы «сломили его».

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что фашизм сегодня проявляется в пытках над российскими военнопленными на Украине. Она выразила сожаление, что теперь граждан Украины загоняют в отряды, почитающие нацистов и бандеровцев.

Ранее бывший украинский военный рассказал об идеологии ВСУ.

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