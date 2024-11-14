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В ВСУ заявили, что мир не хочет победы Украины и боится России

Sky News: в ВСУ признали, что мир не хочет победы Украины и боится России

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Миру «плевать на справедливость», и он не хочет закончить конфликт победой Украины, поскольку испытывает страх перед Россией. С таким заявлением выступил командир 47-й механизированной бригады Александр Ширшин, слова которого приводит Sky News.

«У нас не хватает оружия, у нас не хватает артиллерии, у нас не хватает пехоты, и поскольку миру плевать на справедливость, и они не хотят закончить войну нашей победой, они боятся России», — сказал он.

Украинский военный выразил сожаление таким развитием событий, отметив, что это «неправильный путь».

Ширшин также отверг идею Трампа завершить конфликт за 24 часа. По его словам, «это просто разговоры без результатов».

12 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европейский союз и США должны совместно увеличивать помощь Украине, чтобы «изменить траекторию конфликта». Рютте также отметил, что поддержка Украины «отвечает интересам как Европы, так и США, и Индотихоокеанского региона, в частности Южной Кореи и Японии».

Ранее генерал НАТО объяснил слова Трампа о решении конфликта на Украине за 24 часа.

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