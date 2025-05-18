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На Украине заметили, что Зеленский теряет контроль над властью

Украинская журналистка Панченко: Зеленский теряет контроль над властью
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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский теряет контроль над властью. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети X.

«Власть Зеленского и война стремительно выходят из-под контроля. Впервые в отставку подал боевой командующий украинской армии Ширшин», — написала она.

17 мая стало известно, что командир батальона из 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Магура» Александр Ширшин подал в отставку из-за «дебильных задач», которые ставит командование. Он также пожаловался, что украинские генералы заигрались, что привело к большим потерям среди личного состава. Комбат подчеркнул, что политические игры и оценка реального положения дел «не соответствуют ни действительности, ни возможностям». При этом военный не уточнил, на каком направлении находился.

13 мая депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что отставка Зеленского с поста главы государства является лучшим решением для Украины. Парламентарий отметил, что не представляет себе Зеленского главой мирной Украины. По словам Дубинского, действующий президент является некомпетентным «самовлюбленным павлином». Единственными же приобретенными за все время войны качествами Зеленского стали толерантность к крови, жестокость и авторитаризм, добавил он.

Ранее американский полковник спрогнозировал скорое устранение Зеленского.

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