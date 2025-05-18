В Белгородской области за час сбили более 10 беспилотников

В Белгородской области утром 18 мая сбили сразу 14 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, такое количество дронов самолетного типа сбили в период с 7:15 по 8:20 мск.

Этой ночью в регионе уничтожили четыре беспилотника, писало Минобороны. Помимо этого, еще три дрона ликвидировали в Брянской области.

Незадолго до этого оперштаб сообщал, что в Курской области семь раз за сутки включали оповещающую о ракетной опасности сирену. Согласно предоставленным данным, самый продолжительный период ракетной опасности длился 2,5 часа.

По информации оперштаба, он начался в 17:01 17 мая. В остальных случаях оповещение продолжалось несколько минут. Кроме того, один раз оперштаб заявил об угрозе атаки беспилотников на область.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России разработали новый способ борьбы с украинскими дронами.